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Шольц розповів, що увійшло до нового пакета допомоги Україні від Німеччини

Шольц розповів, що увійшло до нового пакета допомоги Україні від Німеччини

Олаф Шольц і Володимир Зеленський під час спільної пресконференції у Києві / Фото: Associated Press

Німеччина надала Україні екстрену зимову допомогу, щоб найгірші руйнування можна було швидко відновити та відремонтувати, зазначив Шольц.

Україна отримає від Німеччини не лише шосту установку IRIS-T, а й гвинтокрили Sea King та інше озброєння.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

"Німеччина щойно надала Україні екстрену зимову допомогу, щоб найгірші руйнування можна було швидко відновити та відремонтувати", – заявив Шольц.

Канцлер Німеччини зауважив, що наразі Німеччина є другим найбільшим партнером України з обсягом допомоги близько 28 млрд євро, на першому місці США.

Також Шольц заявив, що вже у грудні Україна отримає пускові установки для Patriot та самохідні зенітні установки Gepard.

Окрім цього Шольц заявив, що Німеччина у наступному році також поставить Україні шість вертольотів Sea King, системи ППО, гаубиці, бойові і розвідувальні дрони.

Раніше стало відомо, що до нового пакета допомоги від Німеччини також увійдуть:

  • системи протиповітряної оборони Iris-T;
  • десять основних бойових танків Leopard 1A5;
  • 60 бойових машин піхоти M84 і M80 і бойових броньованих машин;
  • шість тисяч некерованих і 500 керованих ракет.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва, щоб під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським з'ясувати, до чого той готовий щодо мирних перемовин з Росією.

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