Шольц розповів, що увійшло до нового пакета допомоги Україні від Німеччини

Німеччина надала Україні екстрену зимову допомогу, щоб найгірші руйнування можна було швидко відновити та відремонтувати, зазначив Шольц.

Україна отримає від Німеччини не лише шосту установку IRIS-T, а й гвинтокрили Sea King та інше озброєння.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

"Німеччина щойно надала Україні екстрену зимову допомогу, щоб найгірші руйнування можна було швидко відновити та відремонтувати", – заявив Шольц.

Також читайте Шольц застеріг від ризиків ескалації війни і нарвався на критику

Канцлер Німеччини зауважив, що наразі Німеччина є другим найбільшим партнером України з обсягом допомоги близько 28 млрд євро, на першому місці США.

Також Шольц заявив, що вже у грудні Україна отримає пускові установки для Patriot та самохідні зенітні установки Gepard.

Окрім цього Шольц заявив, що Німеччина у наступному році також поставить Україні шість вертольотів Sea King, системи ППО, гаубиці, бойові і розвідувальні дрони.

Раніше стало відомо, що до нового пакета допомоги від Німеччини також увійдуть:

системи протиповітряної оборони Iris-T;

десять основних бойових танків Leopard 1A5;

60 бойових машин піхоти M84 і M80 і бойових броньованих машин;

шість тисяч некерованих і 500 керованих ракет.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва, щоб під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським з'ясувати, до чого той готовий щодо мирних перемовин з Росією.

На що повинна піти Росія? Бажано на три букви — Зеленський