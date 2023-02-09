Шольц розповів, яка країна ЄС найбільше допомагає Україні

За його словами, зустріч лідерів ЄС ще раз підтвердить, що Захід продовжуватиме підтримувати Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина надає Україні найбільше допомоги з усіх країн Європейського Союзу.

Про це він заявив журналістам, прибувши на саміт ЄС у Брюсселі, інформує CNN.

"Серед країн ЄС ми є країною, яка надає найбільше фінансової гуманітарної та гуманітарної допомоги, але також маємо найбільш конкретну підтримку, коли справа доходить до поставок зброї", – похвалився канцлер Німеччини.

За його словами, зустріч лідерів ЄС стане приводом для того, щоб "ще раз надіслати цей сигнал єдності, солідарності та показати, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну у захисті її незалежності та цілісності стільки, скільки буде потрібно".

Нагадаємо, що вчора ввечері Олаф Шольц зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі, щоб обговорити подальшу військову допомогу Україні. Після цієї зустрічі канцлер ФРН наголосив, що Росія не повинна виграти війну.

Сьогодні президент Володимир Зеленський виступив під час саміту ЄС у Європарламенті в Брюсселі. ТСН.ua зібрав основні цитати з його виступу.

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