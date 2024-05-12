Шольц розповів, за яких умов українці зможуть лишатися в Німеччині

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що українці з посвідкою на проживання та роботою зможуть залишатися в країні.

Про це він сказав під час виступу на заході групи газет RND, повідомляє DW.

"Правова ситуація така, що проживання тут не ставиться під сумнів. Працевлаштування також веде до безпеки проживання", – зазначив канцлер.

Олаф Шольц також закликав українців у Німеччині працевлаштовуватися.

"Ми сподіваємося, що ті, хто приїхав з України, щойно вони матимуть змогу працювати, будуть працювати. Варто сказати, що багато хто вже це робить, але є ще кілька сотень тисяч тих, хто терміново потрібен на ринку праці", - додав канцлер Німеччини.

Нагадаємо, посол Німеччини в Україні Мартін Єґер розповів, що чекає на українців призовного віку у Німеччині.

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