Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Шольц розповів, за якої умови німецькі миротворці будуть направлені до України

Шольц розповів, за якої умови німецькі миротворці будуть направлені до України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц / Фото: Associated Press

Шольц вважає, що наразі дебати про відправку військ є передчасними.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина не направлятиме миротворців до України, поки триває війна. 

Про це повідомило видання Spiegel

Шольц уточнив, що питання миротворчої місії стане актуальним лише після завершення війни. 

"Поки вирує війна, в Україні не буде ні солдатів з Німеччини, ні німецьких сухопутних військ. На період після цього мова має йти про гарантії безпеки, які ще обговорюються, щоб Україна була впевнена, що Росія не нападе на неї втретє як у 2014 і 2022 роках", - заявив канцлер.

Шольц також підкреслив, що можливі гарантії безпеки будуть обговорюватися з українською стороною.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зробив обнадійливу заяву про німецьких миротворців в Україні.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація