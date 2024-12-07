Шольц розповів, за якої умови німецькі миротворці будуть направлені до України

Шольц вважає, що наразі дебати про відправку військ є передчасними.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина не направлятиме миротворців до України, поки триває війна.

Про це повідомило видання Spiegel.

Шольц уточнив, що питання миротворчої місії стане актуальним лише після завершення війни.

"Поки вирує війна, в Україні не буде ні солдатів з Німеччини, ні німецьких сухопутних військ. На період після цього мова має йти про гарантії безпеки, які ще обговорюються, щоб Україна була впевнена, що Росія не нападе на неї втретє як у 2014 і 2022 роках", - заявив канцлер.

Шольц також підкреслив, що можливі гарантії безпеки будуть обговорюватися з українською стороною.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зробив обнадійливу заяву про німецьких миротворців в Україні.

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