Шольц шокований цинізмом заяви Путіна про війну в Ізраїлі

Шольц шокований, що Путін "скаржиться на жертви серед цивільних", водночас веде жорстоку війну в Україні.

Німецький канцлер Олаф Шольц обурений заявою російського президента-диктатора Володимира Путіна про війну в Ізраїлі.

Про це пише німецьке видання Bild.

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Під час візиту до Пекіна очільник Кремля Путін відреагував на ракетний удар по лікарні у Секторі Газі і засудив дії Ізраїлю, натомість підтримував бойовиків терористичного угруповання ХАМАС.

Журналісти видання зазначають, що Шольц "обурений, що Путін з усіх людей, які ведуть жорстоку війну проти України, скаржиться на жертви серед цивільного населення".

"Більш цинічним це справді не буває", - додав німецький політик.

Нагадаємо, раніше, Шольц пообіцяв притягнути до відповідальності прихильників ХАМАСу у Німеччині.

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