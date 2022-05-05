Шольц та Байден під час розмови домовилися не визнавати легітимність зміни кордонів України Росією

Шольц та Байден під час розмови домовилися не визнавати легітимність зміни кордонів України Росією

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент США Джо Байден у четвер, 5 травня, провели розмову. За результатами переговорів лідери двох країн погодилися не визнавати будь-які територіальні здобутки Росії в Україні.

Також Шольц та Байден засудили "недавні коментарі російського керівництва, які намагаються дискредитувати демократично легітимізоване українське керівництво". Також вони заявили про подальшу військову допомогу Україні.

Про це йдеться у заяві представника німецького уряду, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

"Вони погодилися з тим, що Україні необхідно надавати подальшу суттєву та постійну підтримку в практиці її законного права на самооборону", – додав речник канцлера Німеччини.

Як повідомлялося, до України планує приїхати очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок. У планах візиту німецької дипломатки - зустрітись з представниками української влади.

Окрім цього, відвідати Київ може німецький президент Штайнмаєр, його запросив запросив Зеленський під час телефонної розмови у четвер, 5 травня. Утім, наразі невідомо, чи президент ФРН готовий поїхати до Києва і коли це може статися.

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