Шольц та Байден під час розмови домовилися не визнавати легітимність зміни кордонів України Росією

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент США Джо Байден у четвер, 5 травня, провели розмову. За результатами переговорів лідери двох країн погодилися не визнавати будь-які територіальні здобутки Росії в Україні.
Також Шольц та Байден засудили "недавні коментарі російського керівництва, які намагаються дискредитувати демократично легітимізоване українське керівництво". Також вони заявили про подальшу військову допомогу Україні.
Про це йдеться у заяві представника німецького уряду, повідомляє інформаційне агентство Reuters.
"Вони погодилися з тим, що Україні необхідно надавати подальшу суттєву та постійну підтримку в практиці її законного права на самооборону", – додав речник канцлера Німеччини.
Як повідомлялося, до України планує приїхати очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок. У планах візиту німецької дипломатки - зустрітись з представниками української влади.
Окрім цього, відвідати Київ може німецький президент Штайнмаєр, його запросив запросив Зеленський під час телефонної розмови у четвер, 5 травня. Утім, наразі невідомо, чи президент ФРН готовий поїхати до Києва і коли це може статися.
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