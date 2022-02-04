Шольц та Джонсон під час розмови домовилися надалі працювати над комплексним пакетом санкцій проти РФ

Лідери зійшлися на думці про важливість продовження діалогу з Росією.
У п'ятницю, 4 лютого, відбулася чергова розмова прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона та канцлера Німеччини Олафа Шольща. Зокрема, вони обговорили питання безпеки України.
Про це повідомляє пресслужба британського уряду.
В офіційній заяві парламенту Британії йдеться, що Борис Джонсон розкрив деталі Шольцу про його бесіди з президентами України та Росії Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.
"Лідери зійшлися на думці про важливість продовження діалогу з Росією. Вони вирішили використовувати всі доступні дипломатичні канали, щоб покласти край нинішній напруженості, яка відстежується біля українських кордонів. Прем'єр-міністр і канцлер Шольц підкреслили необхідність донести до Росії про наслідки у разі подальшого вторгнення до України", - йдеться у пресрелізі уряду Британії.
Окрім цього, під час перемовини Борис Джонсон та Олаф Шольц домовилися продовжити співпрацю з іншими міжнародними партнерами над комплексним пакетом російських санкцій. Прем'єр-міністр наголосив, що економочні обмеження мають бути негайно запровадженні у разі подальшої російської агресії.
Раніше повідомляли, що канцлер Німеччини Олаф Шольц прибуде до Києва 14 лютого з офіційним візитом. У цей день Шольц проведе переговори з Зеленським.
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