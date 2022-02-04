Шольц та Джонсон під час розмови домовилися надалі працювати над комплексним пакетом санкцій проти РФ

Шольц та Джонсон під час розмови домовилися надалі працювати над комплексним пакетом санкцій проти РФ

Лідери зійшлися на думці про важливість продовження діалогу з Росією.

У п'ятницю, 4 лютого, відбулася чергова розмова прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона та канцлера Німеччини Олафа Шольща. Зокрема, вони обговорили питання безпеки України.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

Також читайте Естонія роздумує над наданням Україні додаткового оборонного озброєння через російську агресію

В офіційній заяві парламенту Британії йдеться, що Борис Джонсон розкрив деталі Шольцу про його бесіди з президентами України та Росії Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

" Лідери зійшлися на думці про важливість продовження діалогу з Росією. Вони вирішили використовувати всі доступні дипломатичні канали, щоб покласти край нинішній напруженості, яка відстежується біля українських кордонів. Прем'єр-міністр і канцлер Шольц підкреслили необхідність донести до Росії про наслідки у разі подальшого вторгнення до України", - йдеться у пресрелізі уряду Британії.

Окрім цього, під час перемовини Борис Джонсон та Олаф Шольц домовилися продовжити співпрацю з іншими міжнародними партнерами над комплексним пакетом російських санкцій. Прем'єр-міністр наголосив, що економочні обмеження мають бути негайно запровадженні у разі подальшої російської агресії.

Раніше повідомляли, що канцлер Німеччини Олаф Шольц прибуде до Києва 14 лютого з офіційним візитом. У цей день Шольц проведе переговори з Зеленським.

Собчак визнала, що її не хочуть бачити в Україні після візиту до Криму

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.