Шольц: У найближчому майбутньому партнерство з путінською Росією неможливе

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що у найближчому майбутньому ФРН не зможе відновити партнерство з Росією через "агресивну імперіалістичну путінську" РФ.

До такого рішення Німеччини призвела повномасштабна війна Росії проти України та ігнорування принципів міжнародного права з боку РФ.

Про це Шольц заявив під час виступу у Бундестазі, пише Spiegel.

"Партнерство з Росією, подібне до того, яке в Стратегічній концепції 2010 року зазначалося як мета, неможливо уявити в найближчому майбутньому з агресивною імперіалістичною Росією Путіна", - заявив Шольц.

Водночас, за його словами, наразі було б нерозумно денонсувати Основоположний акт Росія-НАТО, оскільки такий вчинок РФ могла б використати у своїй пропаганді.

"Установчий акт підтверджує ті самі принципи, які Путін так грубо порушує: відмова від насильства, повага до кордонів, суверенітет незалежних держав. Путіну слід нагадувати про це знову і знову", - каже канцлер Німеччини.

Нагадаємо, під час свого виступу у Бундестазі канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні подальшу підтримку, зокрема і зброєю. За його словами, Німеччина постачає зброю Україні - "сьогодні і в майбутньому".

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