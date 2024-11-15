Шольц у розмові з Путіним повторив позицію Польщі — Туск

Польський прем'єр-міністр відзначив два головних моменти з розмови Шольца та Путіна.

Німецький канцлер Олаф Шольц, який у п’ятницю, 15 листопада, спілкувався телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним, зателефонував також прем'єр-міністру Польщі Дональду Туску і повідомив йому про зміст цієї розмови.

Про це польський прем’єр повідомив у своєму дописі в мережі Х (колишній Twitter).

"Мені щойно подзвонив канцлер Шольц, який розповів про свою розмову з Володимиром Путіним”, - написав він.

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Дональд Туск відзначив два головних моменти, зокрема те, що німецький канцлер повторив позицію Польщі щодо переговорів з Росією.

“Мені було приємно дізнатися, що канцлер не лише чітко засудив російську агресію, а й повторив позицію Польщі: нічого про Україну без України", – наголосив польський прем’єр.

Нагадаємо, раніше у Кремлі повідомили подробиці телефонної розмови канцлера Німеччини Олафа Шольца та російського президента Володимира Путіна, в якій ішлося про війну в Україні.

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