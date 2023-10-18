Шольц в Ізраїлі через атаку ХАМАСу лежав на злітній смузі (відео)

Канцлер Німеччини став першим главою уряду, який відвідав єврейську державу після нападу ХАМАС.

Канцлер Німеччина Олаф Шольц через повітряну тривогу в Тель-Авіві був змушений зійти з літака та лягти на землю. Вже згодом він на власні очі побачив роботу ППО та почув декілька вибухів.

Про це пише російський BILD.

Як зазначається, незадовго до вильоту Шальці з Ізраїлю в аеропорту Бен-Гуріон пролунала повітряна тривога. Через це канцлера та інших пасажирів, які вже перебували в літаку, попросили вийти і лягти на злітну смугу.

Після чого Олафа Шольца відвезли машиною до будівлі аеропорту, де є укриття. Проте пролунали декілька вибухів - канцлер на власні очі побачив роботу ППО. За інформацією видання, потім повітряне судно та автомобіль були доглянуті. Після цієї тимчасової евакуації літак вирушив з Тель-Авіва до Каїра.

Шольц в Ізраїлі побачив роботу ПВО та через небезпеку лежав на злітній смузі

Канцлер Німеччини став першим главою уряду, який відвідав єврейську державу після нападу ХАМАС, під час візиту він висловив свою непохитну солідарність із Ізраїлем.

Нагадаємо, що серед жертв терористів ХАМАС в Ізраїлі – 13 громадян України.

Читайте також: