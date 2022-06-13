Шольц відкидає критику щодо затримки постачання озброєння Україні та пояснив, в чому насправді причина

Шольц відкидає критику щодо затримки постачання озброєння Україні та пояснив, в чому насправді причина

Німецький канцлер Олаф Шольц відкидає звинувачення на свою адресу, що він затягує постачання обіцяної зброї Україні.

Німецький лідер пояснив, що його країна досі не відправила озброєння, оскільки українських військових потрібно навчити користуватися ним, чим ФРН зараз займається.

Про це канцлер Німеччини сказав після зустрічі з прем'єр-міністрами земель східної Німеччини на острові Рімс в Балтійському морі, пише Handelsblatt.

"Ми збираємося доставити всю зброю, яку у нас є... прямо зараз йде навчання. Було б помилкою просто доставити Panzerhaubitze 2000, які є одним з найсучасніших видів зброї з найбільшими артилерійськими можливостями в світі, без будь-яких інструкцій, навчання або чого-небудь ще. Мова йде про дійсно важке обладнання. Ви повинні бути в змозі використовувати його, ви повинні бути навчені роботі з ним, що в даний час відбувається в Німеччині", - підкреслив Шольц.

Він додав, що обіцяні радіолокаційні комплекси "Кобра" і сучасні ЗРК "Ірис-Т" - це найсучасніші системи, які потребують вмінь користуватися ними.

"Це найсучасніші системи, затребувані в усьому світі, багато хто хотів би їх мати", - зазначив Шольц.

Нагадаємо, політолог і публіцист Андрій Піонтковський переконаний, що Франція та Німеччина бояться перемоги України. Причина - перемога України змінить усю структуру міжнародних відносин та структуру безпеки в Європі, адже нові порядки визначають переможці.

Шольц не хоче відправляти танки до України - інтерв'ю з канцлером Німеччини

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