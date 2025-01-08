Шольц відповів на заяви Трампа щодо контролю над Гренландією

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із відповіддю на заяви обраного президента США Дональда Трампа про намір отримати контроль над Гренландією.

Про це повідомляє Bild.

"Порушення кордонів суперечить основним принципам міжнародного права", – заявив канцлер.

За інформацією Bild, після висловлювань Трампа про Гренландію Шольц провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Дональд Трамп знову заявив, що хоче купити Гренландію. Він сказав, що володіння і контроль над цією територією є "абсолютною необхідністю" для США. Уряд острова відповів, що він не продається.

Уряд Данії оголосив про збільшення витрат на оборону Гренландії, що є її самоврядною частиною, після скандальних заяв Трампа про бажання купити найбільший острів світу.

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