Шольц висловився щодо ударів західною зброєю по Росії і пояснив свою позицію

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що проти розширення зони дії західної зброї у війні в Україні, зокрема для ударів по території Росії.

Про це він сказав під час суспільного діалогу в Берліні в неділю, повідомляє tagesschau.

За його словами, наразі діють чіткі правила постачання зброї з Німеччини. І вони були узгоджені з Україною.

Канцлер також пояснив мету своєї політики щодо України, а саме, запобігання початку великої війни.

На його думку, постачання німецької зброї для самооборони України є запобіганням ескалації війни - протистоянням між Росією і НАТО.

"Німеччина є найбільшим прихильником України в Європі", - додав Шольц.

При цьому, за його твердженнями, Німеччина намагається знайти дипломатичні шляхи врегулювання війни, активно працюючи над вирішенням таких питань як захист Запорізької атомної електростанції, експорт зерна та обмін полоненими.

Додамо що німецькі політики назвали можливий вихід із війни України з РФ. Західні розвідки вважають, що ЗСУ не вдасться перехопити ініціативу на фронті до кінця року, проте попередили, що Київ можуть змушувати таким чином поступитися територією шляхом "тонкого, але жорстокого" тиску.

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