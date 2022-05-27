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Шольц виступив за відправку зброї прямо в зону бойових дій до України - Der Spiegel

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Шольц виступив за відправку зброї прямо в зону бойових дій до України - Der Spiegel

Фото: Associated Press

Канцлер Німеччини Олаф виступив за відправку німецької зброї прямо до зони бойових дій до України, чого німецький уряд ніколи раніше не робив.

Шольц наголосив, що російському диктатору Володимиру Путіну "не повинна зійти з рук нелюдська війна", яку він розв'язав проти України. Для цього, за словами лідера Німеччини, запроваджуються жорсткі санкції проти РФ, а також ведеться гуманітарна, економічна та фінансова підтримка України.

Про це німецьке видання Der Spiegel.

"І отже, також доправлення зброї до зони бойових дій, чого ми ніколи не робили як Федеративна Республіка", - заявив Шольц, додавши: "Ми вирішили допомогти жертвам цієї загарбницької війни, щоб несправедливість не перемогла право, щоб груба сила не переважала як засіб політики".

Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник різко розкритикував виступ канцлера ФРН Олафа Шольца на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. У Києві сподівалися почути у виступі Шольца конкретні кроки керівної коаліції Німеччини для підтримки України, аби країна виграла цю війну, чого не сталося.

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