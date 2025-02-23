Шольц визнав поразку на виборах: новим канцлером Німеччини може стати Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав поразку своєї партії на парламентських виборах і взяв відповідальність за неї на себе. Таку заяву він зробив після того, як екзитпол показав, що його лівоцентристська Соціал-демократична партія посіла третє місце.

Про це повідомляє Reuters.

Шольц назвав підсумок виборів "гірким результатом" і наголосив, що він відповідальний за цю поразку.

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Тим часом очільник консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який має найбільше шансів стати новим канцлером, оголосив про перемогу, подякувавши виборцям за довіру.

“Я знаю відповідальність і масштаб виклику, який стоїть перед нами. Я ставлюся до цього з глибокою повагою і знаю, що це буде непросто”, - сказав він своїм прихильникам у Берліні після оголошення екзитполу.

Мерц висловив свою повагу політичним опонентам, відзначивши, що ця виборяа кампанія була складною через виклики, які стоять перед країною – у сферах економіки, міграції, безпеки та зовнішньої політики, внутрішньої безпеки.

За його словами, найважливіше зараз “якнайшвидше створити в Німеччині уряд із хорошою парламентською більшістю, тому що світ не чекатиме нас і не чекатиме довготривалих коаліційних переговорів”.

Що відомо про Фрідріха Мерца

69-річний архиконсерватор Мерц ніколи не займав урядової посади в Німеччині, хоча ще 1989 року був обраний до Європейського парламенту.

Він походить із Зауерланду, католицького високогірного регіону на далекому заході Німеччини, відомого своїм соціальним консерватизмом і згуртованістю сільських громад.

Після об’єднання Німеччини в 1990 році Мерц відійшов у тінь Ангели Меркель, східнонімецької доньки протестантського пастора. Згодом його двічі відхилили як наступника Меркель на посаді лідера партії - у 2018 і 2021 роках, перш ніж його наполегливість перемогла в 2022 році.

Переможець виборів - очільник консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц / Фото: Associated Press

Фрідріх Мерц вступив на посаду очільника партії, пообіцявши знищити ультраправу “Альтернативу для Німеччини”, порвавши з центризмом Меркель і зрушивши партію вправо.

“Я хочу займатися політикою, щоб така партія, як АдН, більше не була потрібна Німеччині”, — сказав він на з’їзді консерваторів у січні, звинувативши соціал-демократа Шольца та його партнерів із “зелених” у створенні умов, які виховали ультраправих.

Нагадаємо, На парламентських виборах у Німеччині, які відбулися в неділю, 23 лютого, ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" отримала рекордні 19,5% голосів, обійшовши лівоцентристську Соціал-демократичну партію Німеччини чинного канцлера Олафа Шольца. Перемогу, за попередніми даними, здобуває консервативний блок ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцом, який отримав 29%.

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