Шольц вкотре наголосив, що Німеччина не буде відправляти Україні танки, доки Захід не виконає умову

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслив, що його країна не буде в односторонньому порядку передавати Україні танки західного зразка Leopard і Marder.

Про це німецький політик сказав в інтерв'ю виданню Süddeutsche Zeitung.

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Коментуючи запитання щодо передачі Україні танків, Щольц нагадав про три принципи, яких Берлін дотримується.

"У всьому цьому ми дотримуємося трьох чітких принципів : по-перше, ми підтримуємо Україну в міру наших можливостей. По-друге, ми запобігаємо прямій конфронтації між НАТО і Росією. І, по-третє, не буде жодних односторонніх дій із боку Німеччини. Це критерій нашої рішучої, але обережної політики – і він діятиме і наступного року. Моє враження, що переважна більшість німців вважає це правильним", - сказав Шольц.

Німеччина відмовляється постачати Україні танки

Нагадаємо, 7 грудня німецький уряд ухвалив перелік військової допомоги Україні. Німеччина передала Україні 24 одиниці самохідних установок, але без танків Leopard і Marder. Шольц наголошує, що Берлін не буде постачати танки самостійно, а в кооперації із іншими західними країнами.

Тим часом очільниця оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман підтвердила, що США підтримають передавання Україні німецьких танків Leopard 2.

Лідер німецької опозиційної партії "Християнсько-демократичний Союз" Фрідріх Мерц акликав Шольца "не ховатися за партнерами по НАТО" і допомогти Україні з танками.

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