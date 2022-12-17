Шольц вкотре наголосив, що Німеччина не буде відправляти Україні танки, доки Захід не виконає умову

Шольц аргументує це рішення "політикою обережності".
Канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслив, що його країна не буде в односторонньому порядку передавати Україні танки західного зразка Leopard і Marder.
Про це німецький політик сказав в інтерв'ю виданню Süddeutsche Zeitung.
Коментуючи запитання щодо передачі Україні танків, Щольц нагадав про три принципи, яких Берлін дотримується.
"У всьому цьому ми дотримуємося трьох чітких принципів: по-перше, ми підтримуємо Україну в міру наших можливостей. По-друге, ми запобігаємо прямій конфронтації між НАТО і Росією. І, по-третє, не буде жодних односторонніх дій із боку Німеччини. Це критерій нашої рішучої, але обережної політики – і він діятиме і наступного року. Моє враження, що переважна більшість німців вважає це правильним", - сказав Шольц.
Німеччина відмовляється постачати Україні танки
Нагадаємо, 7 грудня німецький уряд ухвалив перелік військової допомоги Україні. Німеччина передала Україні 24 одиниці самохідних установок, але без танків Leopard і Marder. Шольц наголошує, що Берлін не буде постачати танки самостійно, а в кооперації із іншими західними країнами.
Тим часом очільниця оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман підтвердила, що США підтримають передавання Україні німецьких танків Leopard 2.
Лідер німецької опозиційної партії "Християнсько-демократичний Союз" Фрідріх Мерц акликав Шольца "не ховатися за партнерами по НАТО" і допомогти Україні з танками.
Читайте також: