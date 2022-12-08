Шольц вважає, що ризик застосування ядерної зброї Путіним зменшився

Втім, Путін 7 грудня заявив про зростання загрози ядерної війни.

Німецький канцлер Олаф Шольц висловив думку, що загроза ескалації ядерної війни на сьогодні зменшилася.

Про це пише впливове німецьке видання Spiegel із посиланням на медіагрупи Funke і французьку газету Ouest-France.

"Росія перестала погрожувати застосуванням ядерної зброї. У відповідь на позначення міжнародним співтовариством червоної лінії", – сказав Шольц місцевим ЗМІ.

Журналісти пригадили візит німецького політика до Китаю, де він зустрівся із лідером КНДР, щоб обговорити ризики застосування ядерної зброї Росією.

"Під час мого візиту до Пекіна голова КНР Сі і я спільно заявили, що ядерна зброя не повинна застосовуватися. Невдовзі після цього держави G20 знову підтвердили цю позицію", – цитує Шольца Spiegel.

Ядерні погрози Росії

7 грудня Президент Росії Володимир Путін заявив про зростання ядерної війни. Водночас очільник Кремля узявся переконувати, що РФ начебто ніколи не застосує ядерну зброю першою.

Тим часом Володимир Зеленський висловив думку, що Путін не застосує ядерну зброю, та наголосив, що це не повинно бути найбільшим страхом західних країн. Втім, демократичний Захід має бути більше стурбованим "експансіоністськими військовими амбіціями Путіна"

За прогнозами видання CNN, президент Росії вже пом’якшив риторику про ядерний Армагеддон. Водночас там не виключають, що РФ може вдатися до застосування хімічної зброї.

Звернення Шольца до Кремля, озброєння від Німеччини та переговори України і Росії - Олексій Макеєв

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