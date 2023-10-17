Шольц заблукав на червоній доріжці і насмішив журналістів – відео

Олаф Шольц трохи не впорався з червоним хідником перед парламентом Албанії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заблукав на червоній доріжці перед парламентом Албанії.

Відео з конфузом німецького канцлера поширили у Мережі.

У понеділок, 16 жовтня, Олаф Шольц відвідав столицю Албанії – Тирану, де взяв участь у саміті Західних Балкан. Канцлера зустрічав особисто прем'єр-міністр Албанії Еді Рама на сходах будівлі парламенту.

Проте, коли Олаф Шольц вийшов з машини, він не помітив албанського прем'єра і пішов не в той бік, переступивши огорожу хідника.

Врешті албанські журналісти зупинили канцлера Німеччини та допомогли йому знайти дорогу до будівлі уряду.

"Шлях був чітко позначений, але Олаф Шольц, мабуть, був настільки зайнятий всілякими кризами і війнами, що відразу заблукав", - пише оглядачка BILD Анжеліка Хеллеманн.

Нагадаємо, Олаф Шольц сказав, чому не хоче передавати Україні ракети Taurus.

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