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Шольц закликав лідера Китаю тиснути на РФ для припинення жахливої війни

Шольц закликав лідера Китаю тиснути на РФ для припинення жахливої війни

Олаф Шольц і Сі Цзіньпін / Фото: соцмережі

Сі Цзіньпін каже, що треба "остудити ситуацію".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна тиснути на Росію, щоб та припинила свою "безглузду" війну в Україні.

Про це Шольц написав у соцмережі X.

"Слово Китаю має вагу в Росії. Тому я попросив президента Сі вплинути на Росію, щоб Путін нарешті припинив свою безглузду кампанію, вивів свої війська та припинив цю жахливу війну", – написав він.

Шольц заявив, що домовився з Сі: Китай і Німеччина хочуть "інтенсивно та позитивно" координувати зусилля щодо сприяння проведенню конференції високого рівня в Швейцарії та майбутніх міжнародних мирних конференцій.

Під час переговорів у Китаї Шольц сказав, що "російська агресивна війна проти України та озброєння Росії мають дуже значний негативний вплив на безпеку в Європі", повідомив офіс канцлера.

"Вони безпосередньо зачіпають наші основні інтереси", – сказав канцлер. Водночас Шольц додав, що вони "шкодять усьому міжнародному порядку, оскільки порушують принцип Статуту ООН".

Що каже Сі

Нагадаємо, Сі озвучив чотири принципи врегулювання "конфлікту в Україні". За словами лідера Китаю, країни повинні зосередитися на "підтримці миру і стабільності та утримуватися від пошуку корисливих цілей", а також "охолодити ситуацію та не підливати масла у вогонь".

Китайський лідер також не став обіцяти Шольцу, що візьме участь у мирному саміті в Швейцарії, запланованому на червень. Він зазначив, що підтримає таку міжнародну конференцію, якщо вона буде визнана як Росією, так і Україною.

Переговори Шольца й Сі тривали понад три години.

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