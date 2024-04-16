Шольц закликав лідера Китаю тиснути на РФ для припинення жахливої війни

Сі Цзіньпін каже, що треба "остудити ситуацію".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна тиснути на Росію, щоб та припинила свою "безглузду" війну в Україні.

Про це Шольц написав у соцмережі X.

"Слово Китаю має вагу в Росії. Тому я попросив президента Сі вплинути на Росію, щоб Путін нарешті припинив свою безглузду кампанію, вивів свої війська та припинив цю жахливу війну", – написав він.

Шольц заявив, що домовився з Сі: Китай і Німеччина хочуть "інтенсивно та позитивно" координувати зусилля щодо сприяння проведенню конференції високого рівня в Швейцарії та майбутніх міжнародних мирних конференцій.

Під час переговорів у Китаї Шольц сказав, що "російська агресивна війна проти України та озброєння Росії мають дуже значний негативний вплив на безпеку в Європі", повідомив офіс канцлера.

"Вони безпосередньо зачіпають наші основні інтереси", – сказав канцлер. Водночас Шольц додав, що вони "шкодять усьому міжнародному порядку, оскільки порушують принцип Статуту ООН".

Що каже Сі

Нагадаємо, Сі озвучив чотири принципи врегулювання "конфлікту в Україні". За словами лідера Китаю, країни повинні зосередитися на "підтримці миру і стабільності та утримуватися від пошуку корисливих цілей", а також "охолодити ситуацію та не підливати масла у вогонь".

Китайський лідер також не став обіцяти Шольцу, що візьме участь у мирному саміті в Швейцарії, запланованому на червень. Він зазначив, що підтримає таку міжнародну конференцію, якщо вона буде визнана як Росією, так і Україною.

Переговори Шольца й Сі тривали понад три години.

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