Шольц закликав парламент запровадити режим надзвичайного стану: що він сказав

Канцлер Німеччини наголосив, що жодні рішення про мир не можуть ухвалюватися без участі України та Європи.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав парламент запровадити режим надзвичайного стану у зв'язку з подіями останніх 24 годин та заявами США щодо України.

Про це Шольц заявив під час пресконференції 13 лютого, передає Visegrаd 24.

Він заявив про необхідність термінового ухвалення відповідної резолюції, яка дозволить виділити додаткові кошти на оборону без шкоди для інших державних витрат.

Канцлер також запропонував реформувати "боргове гальмо", виключивши військові витрати з розрахунку держборгу, щоб забезпечити довгострокову підтримку України та зміцнення обороноздатності Німеччини.

Він наголосив, що жодні рішення про мир не можуть ухвалюватися без участі України та Європи, а капітуляція України загрожує безпеці всього континенту. Мирна угода має гарантувати суверенітет України та довгострокову стабільність.

Зазначимо, що надзвичайний стан дозволяє державі залучати більше боргів, ніж допускають обмеження.

Нагадаємо, Олаф Шольц понад рік відмовлявся відправляти до України крилаті ракети Taurus.

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