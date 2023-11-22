Шольц закликав Путіна припинити війну в Україні та вивести війська

Чи відповів щось на заклик Путін, німецький канцлер не сказав.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що закликав призедента РФ Володимира Путіна припинити війну проти України та вивести всі війська з країни. Це відбулося під час G20 за участі очільника Росії.

Про це розповів сам Шольц журналістам на пресконференції в Берліні разом із прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні, передає Вarrons.

"Я закликав президента Путіна припинити атаку на Україну та вивести війська, щоб ця війна нарешті закінчилася", — сказав Шольц.

Водночас Мелоні привітала пропозицію Путіна щодо "роботи над миром в Україні", але додала, що "не потрібно забувати, що Україна — сторона, яка потерпає від агресії, сторона, на яку напали".

"Росії достатньо просто вивести свої війська з України", — заявила Мелоні.

Нагадаємо, президент РФ Путін не відвідував останні два саміти G20, що відбулися у вересні 2023 року в Індії та 2022-го в Індонезії. Замість нього на заходах був присутній міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Після того, як Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт російського диктатора за незаконну депортацію українських дітей, Путін мало виїжджає за межі Росії.

Ранішеповідомлялося, що президент США Джо Байден і лідер КНР Сі Цзіньпінь відмовилися виступити на заході.

Президент-диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито ніколи не відмовлялася від "мирних переговорів" з Україною.

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