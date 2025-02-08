Шольц закликав збільшити присутність НАТО в Гренландії

Шольц вважає, що Китай та Росія дуже зацікавленні в нових судноплавних шляхах в Арктиці.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що принцип "кордони не повинні перекроюватися силою", який застосовується до України, має діяти "до всіх".

Про це канцлер Німеччини заявив у інтерв’ю RND.

"Ми підтримуємо Україну, тому що агресивна війна російського президента порушує важливий принцип європейського мирного порядку: кордони не повинні перекроюватися силою. Цей принцип повинен застосовуватися до всіх", — зазначив Шольц.

Він підкреслив, що кліматичні зміни відкривають нові судноплавні шляхи в Арктиці, "у яких Китай і Росія дуже зацікавлені".

"Ось чому існують законні питання безпеки, які ми повинні обговорювати один з одним в НАТО. На мою думку, ми повинні збільшити присутність НАТО в Гренландії", — додав канцлер.

Нагадаємо, у Франції заявили, що готові відправити війська до Гренландії.

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