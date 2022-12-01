Шольц запропонував Європі повернутися до довоєнного "мирного порядку" з РФ, якщо Путін припинить агресію - ЗМІ

Шольц заявив, що Європа "повинна повернутися до тих домовленостей, які були протягом останніх десятиліть і становили основу для миру й безпекового порядку".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував Заходу повернутися до свого довоєнного "мирного порядку" з Росією і вирішити "всі питання спільної безпеки" після війни в України, якщо очільник Кремля Путін припинить агресію проти своїх сусідів.

Про це німецький лідер заявив у виступі на Берлінській конференції з питань безпеки, пише The Times.

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У статті зазначається, що Шольц підкреслив, що на сьогодні про відновлення дипломатичного партнерства з Росією не може і йтися, оскільки вона "порушила мирний порядок, над яким ми працювали протягом багатьох десятиліть". Втім, якщо Путін припинить агресію, то щоб Європа відновила з РФ "мирний порядок".

"І для Росії це також означає, що вона визнає, що існують відкриті суспільства, демократії, які йдуть зовсім іншим шляхом… Зрештою, з боку країн-членів Європейського Союзу, з боку НАТО агресії немає, і всі питання спільної безпеки можуть бути вирішені і обговорені. Готовність до цього є", – заявив Шольц.

"Ми можемо повернутися до мирного порядку, який працював, і зробити його знову безпечним, якщо в Росії є бажання повернутися до цього мирного порядку", – додав він.

Як змінювалося ставлення Шольца до РФ

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України канцлер Німеччини був одним із небагатьох лідерів ЄС, який продовжував підтримувати спілкування з Путіним. Він сподівався, що розмовами закінчить війну. Його країна неохоче надавала військову допомогу. Ситуація змінилася після відкриття страшних злочинів окупантів в Україні.

На 9-му місяці війни Шольц став більш категоричним до Росії. Зокрема, 30 листопада він зазначив, що підтримуватиме Україну в боротьбі з агресоркою Росією до перемоги у війні.

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