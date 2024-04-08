Шольц зареєструвався в TikTok — пресслужба опублікувала перші відео і повідомила головну мету акаунта

Сам канцлер Німеччини пообіцяв не танцювати в TikTok, проте потім передумав.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зареєстрував акаунт у соцмережі TikTok. Спершу він сказав, що танців не буде, проте згодом у своєму акаунті він додав підпис: "Подивимось" зі смайлом.

Про це стало відомо з офіційного акаунта канцлера у TikTok.

Пресслужба Шольца опублікували два відео — на одному можна побачити кабінет канцлера, його чорний портфель і самого канцлера за столом. Відео супроводжує грайливий музичний мотив.

Акаунт Шольца у TikTok буде вести команда канцлера Німеччини. А головна мета акаунта — показати користувачам діяльність німецького уряду. Вони зможуть залишати коментарі, запитання та пропозиції і навіть зазирнути за лаштунки повсякденного політичного життя. Акаунт веде пресслужба німецького уряду.

Спершу Шольц пообіцяв не танцювати в TikTok, пізніше у своєму акаунті він додав: "Подивимось:)".

Тим часом стало відомо, що в Україні можуть запровадити санкції щодо соціальної мережі TikTok. Про це розповів голова Комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин.

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