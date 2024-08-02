Шольц прокоментував масштабний обмін увʼязненими між Росією та країнами Заходу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що рішення обміняти російського вбивцю Вадима Красікова, засудженого на довічне ув’язнення, було ухвалено, аби захистити "життя та здоров’я невинних людей, ув’язнених у Росії".

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Таким чином він прокоментував масштабний обмін увʼязненими між Росією та країнами Заходу, інформує Tagesschau.

"Ні для кого не було легким рішення депортувати вбивцю, засудженого до довічного ув’язнення після кількох років ув’язнення", — заявив Шольц.

Шольц заявив, що в цьому випадку інтерес держави у виконанні вироку повинен був бути зіставлений "з ризиком для життя та здоров’я невинних людей, ув’язнених у Росії, і несправедливо політично ув’язнених".

Віно зазначив, що вирішальним фактором для Берліна було те, що "ми маємо зобов’язання захищати німецьких громадян, а також солідарність зі США".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що CNN розповів про роль Гарріс в обміні в'язнів.

Крім того, ми також інформували, що Навального планували обміняти в межах угоди з РФ.

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