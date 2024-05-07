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Шольц заявив, що 90% доходів від російських активів підуть на закупівлю зброї для ЗСУ

Шольц заявив, що 90% доходів від російських активів підуть на закупівлю зброї для ЗСУ

Шольц розповів про закупівлю зброї для ЗСУ / Фото: Associated Press

Зброя буде закуповуватись не тільки в ЄС, а й в усьому світі.

Німеччина підтримала пропозицію направляти 90% доходів, отриманих від заморожених російських активів, на закупівлю озброєння для Збройних сил України.

Про це інформує Reuters.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, Берлін підтримує таку ідею після зустрічі з членами урядів трьох балтійських країн у Ризі.

"Важливо, що ми також погодилися з тим, що ці гроші можуть бути використані для закупівель зброї не тільки в ЄС, а у всьому світі", — сказав Шольц.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шольц закликав союзників передати ППО Україні з власних запасів.

Крім того, ми раніше інформували, що в Росії пригрозили ЄС "жорсткою відповіддю" на вилучення заморожених активів.

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