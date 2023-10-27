Шольц заявив, що Ізраїль дотримуватиметься міжнародного права під час операції у Газі

Канцлер Німеччини зазначив, що Ізраїль демократична держава з дуже гуманітарними принципами.

Військові Ізраїля будуть дотримуватись міжнародного права під час наземної операції проти бойовиків терористичного угруповання ХАМАС у Секторі Гази.

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Таку думку висловив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Tagesschau.

Шольц зазначив, що на саміті Європейського союзу лідери вчергове чітко дали зрозуміти, що будуть підтримувати Ізраїль у захисті своєї країни від жахливого нападу з боку ХАМАС.

"Ізраїль — демократична держава з дуже гуманітарними принципами, якими вона керується і саме тому ви можете бути впевнені, що ізраїльська армія також дотримуватиметься норм міжнародного права у своїх діях. У цьому я не сумніваюся", - заявив Шольц.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Ізраїлю засудило Росію після запрошення делегації ХАМАСу до Москви.

Крім того, ми раніше інформували, що міністр енергетики держави Ізраїль Ісраель Кац заявив, що зараз триває Третя світова війна за участю Росії.

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