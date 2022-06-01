Німеччина передасть Україні свої найсучасніші ППО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ФРН надасть Україні "найсучаснішу систему протиповітряної оборони, яку має Німеччина".

Про це Шольц сказав під час загальних дебатів у Бундестазі, пише Der Tagesspiegel.

За його словами, Федеральний уряд нещодавно вирішив, що надасть Україні найсучаснішу систему протиповітряної оборони, яку має Німеччина.

"Таким чином ми даємо можливість Україні захистити ціле місто від нальотів російської авіації", – додав канцлер.

Крім того, Шольц пообіцяв у найближчі тижні доставити до України дванадцять найсучасніших у світі самохідних гаубиць та найсучасніший радар стеження, який буде виявляти ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію. Канцлер також заявив, що у тісній співпраці зі США Німеччина надаватиме Україні реактивні системи залпового вогню, але "лише з дальністю, яка не досягає Росії".

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц на брифінгу в Брюсселі заявив, що Греція надасть Україні танки радянського виробництва, а натомість отримає від Берліна німецьку техніку. Натомість радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прокоментував заяву Шольца і сказав, що радянських танків Греція ніколи не мала.

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