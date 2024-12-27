Шольц заявив, що Путін зазнав поразки в Україні за всіма пунктами

За його словами, російський диктатор хотів підпорядкувати всю Україну та послабити все НАТО.

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що російський диктатор Путін зазнав поразки в Україні за всіма пунктами.

Про це він розповів в інтерв'ю t-online.

"Путін зазнав поразки в Україні за всіма пунктами. Він хотів підпорядкувати всю Україну і встановити маріонетковий режим, він хотів запобігти подальшому зближенню з ЄС і послабити все НАТО. І сьогодні НАТО має двох нових членів – Швецію та Фінляндію. Всі вони масово інвестують у свою обороноздатність, і майже всі країни НАТО досягли цільового показника у два відсотки. Україна є консолідованою нацією і перебуває на шляху до вступу в Європейський Союз. Вона має сильну армію, оснащену нами, яка героїчно захищається від військ Путіна", – підкреслив Шольц.

Він заявив, що зараз головне завдання – створити основу для справедливого і стійкого миру.

Нагадаємо, президент Німеччини розпустив Бундестаг і призначив дострокові вибори.

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