Шольц зробив заяву про можливість направлення німецьких військ до України

Про німецькі війська в Україні зараз не йдеться.

Розгортання німецьких сухопутних військ в Україні наразі неможливе.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє N-tv.

Нагадаємо, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила 4 грудня, що німецькі військові можуть бути задіяні для підтримки миру в Україні d разі припинення вогню між Україною та Росією, про що стало відомо під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів північноатлантичного альянсу (НАТО) в Брюсселі. Про це повідомило видання Die Welt.

За її словами, Німеччина готова підтримувати всі ініціативи, які сприятимуть довгостроковому миру, зокрема гарантії безпеки.

Натомість Шольц під час виступу перед німецьким урядом заявив, що Німеччина не відправлятиме війська до України.

"Про це не може і йтися", — сказав Шольц.

За його словами, заява Бербок була лише дипломатичною відповіддю на гіпотетичне питання щодо німецьких військ в Україні.

Нагадаємо, що Олаф Шольц днями перебував у Києві вперше за 2,5 роки. У столиці канцлер ФРН зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та оголосив про новий пакет допомоги для України на 650 млн євро.

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