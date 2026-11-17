Олаф Шольц / © Associated Press

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Колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів про подробиці переговорів із Володимиром Путіним у Москві у лютому 2022 року.

Про це пише BILD, посилаючись на виступ політика в подкасті Elefantenrunde.

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За словами Шольца, зустріч відбулася 15 лютого 2022 року, коли він намагався дипломатичним шляхом запобігти російському вторгненню. Переговори тривали чотири години, і під час їхнього завершення канцлер вирішив чітко запитати про можливу атаку.

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«Якщо я зараз сяду в літак і подивлюся у вікно, чи побачу я російські бойові літаки, які злітають у напрямку України?» — процитував своє запитання Шольц.

Колишній очільник німецького уряду поділився, що Путін проігнорував це запитання і промовчав. Така реакція серйозно насторожила канцлера. Хоча деякі представники німецької делегації залишилися задоволені результатами перемовин.

Через дев’ять днів Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. На думку Шольца, такими діями Путін «прагне відновити Російську імперію і досі не відмовився від цієї мети».

Нагадаємо, Bild розкрив деталі неофіційного мирного плану 2024 року від посольства Німеччини у РФ.

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Раніше у Financial Times повідомили, що Володимир Зеленський відмовився підтримати мирний план, який передбачав визнання російського контролю над Кримом в обмін на відведення російських військ із більшої частини окупованих територій України.

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