Схопила малюка, бульдога і вибігла: у Британії багатодітна мама героїчно врятувала членів сім'ї від пожежі у будинку (фото)

Схопила малюка, бульдога і вибігла: у Британії багатодітна мама героїчно врятувала членів сім'ї від пожежі у будинку (фото)

Пожежу спричинила сушарка.

У британському Лідсі, Західний Йоркшир, сім'я залишилася без даху над головою, у результаті пожежі в будинку, спричиненої сушильною машиною.

Про це пише видання Metro.

30-річна Керрі Міллер заявила, що зараз "травмована" після того, як загорівся її будинок, де вона жила зі своїм чоловіком, чотирма дітьми та їхнім французьким бульдогом Міло.

Пожежа сталася, коли маленький син перебував у будинку, а жінка вішала білизну. Раптом проїжджаючий водій помітив займання і почав кричати, аби люди вийшли звідти.

Пані Міллер пішла перевірити, і побачила дим і полум’я, яке валила із заднього прибудинкового приміщення, де була сушарка.

"До цього моменту я нічого не бачила, не чула і не відчувала запаху", - сказала пані Міллер, описуючи день пожежі.

Злякавшись, вона швидко схопила свого малюка і бульдога і вибігла з приміщення. Через кілька хвилин полум’я знищило майно, залишивши кожну кімнату спустошеною і величезну діру в даху.

На щастя, її троє старших дітей-двоє хлопчиків віком 11 та 6 років та її восьмирічна донька-були під час пожежі у школі. Нині родина без житла, поки місцева влада шукає їм тимчасове помешкання.

Втім, жінка додала, що відчуває полегшення, що ніхто з членів родини не постраждав, але вона "спустошена" втратою всього свого майна.

Пані Міллер, яка всього рік тому купила сушильну машину, наголосила, що жахливий випадок має стати попередженням іншим про те, щоб вони були особливо обережними.

Наразі тривають роботи із відновлення будинку, але сім’ї сказали, що пройде десять місяців, перш ніж вони зможуть переселитися. Їхні друзі оголосили про благодійний збір коштів.

"Вони втратили все життя. Незалежно від того, наскільки велика чи мала ця пожертва, сім'я, яка зараз потребує допомоги, була б дуже вдячною", - сказала подруга Джордін Вест.

Нагадаємо, н а півдні Франції, на металургійному заводі Aubert & Duval, що знаходиться в комуні Памье, спалахнув резервуар з кислотою. Внаслідок інциденту мешканців, які проживають в радіусі 200 м від заводу, попросили не залишати свої будинки через ризик викиду токсичних відходів у повітря.

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