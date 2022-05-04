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ЄС представив шостий пакет санкцій проти Росії: що він включає

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ЄС представив шостий пакет санкцій проти Росії: що він включає

Associated Press

У середу, 4 травня, Єврокомісія представляє шостий пакет санкцій проти Росії за її військову агресію проти України.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Європа хоче, аби Україна перемогла у війні. 

Про це очільниця Європейської комісії повідомила під час виступу в Європарламенті у середу, 4 травня.

Шостий пакет санкцій, який включає в себе:

  • Високопоставлених військових та інших осіб, які звинувачуються у скоєнні військових злочинів у Бучі та винних у блокаді Маріуполя.
  • Відключення від SWIFT ще декількох російських банків. Серед них найбільший російський банк - "Сбербанк".
  • Заборону державних інформаційних мовників країни-агресора. 
  • Поетапну відмову від російської нафти.

"Ми подбаємо про те, щоб поставки російської нафти поступово припинити упорядковано. Таким чином, щоб ми та наші партнери могли забезпечити альтернативні шляхи постачання та мінімізувати вплив на світові ринки. Тому ми поступово припинимо поставки сирої нафти в Росію протягом шести місяців, а продуктів нафтопереробки – до кінця року", — сказала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, речник угорського уряду Золтан Ковач повідомив, що його країна не підтримає ембарго ЄС на імпорт російської нафти та газу. 

Тим часом, Австрія та Словаччина, які вагалися, чи підтримувати ембарго на поставки російської нафти, відкликали вето.

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