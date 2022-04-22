Шостий санкційний пакет проти РФ: коли він може бути ухвалений і які обмеження, найімовірніше, будуть у ньому

Шостий санкційний пакет проти РФ: коли він може бути ухвалений і які обмеження, найімовірніше, будуть у ньому

На початку наступного тижня країнам-членам Європейського Союзу може бути представлений шостий санкційний пакет проти Росії для ухвалення рішення.

Як пише видання Politico, наразі у Брюсселі розробляється план щодо того, які обмеження внести у наступний пакет за військову агресії РФ проти України.

Про це повідомляє американське агентство Politico з посиланням на чотири джерела.

Зазначається, що новий пакет має включати певну форму заборони на імпорт російської нафти, а також може бути націлений на більшу кількість російських банків, щоб виключити їх із міжнародної платіжної системи SWIFT. Як йдеться у статті видання, великі російські банки, такі як "Газпромбанк" і "Сбербанк", поки що не потрапили під європейські санкції, оскільки вони залучені в угодах з енергоносіями.

У Брюселі триває дискусія щодо того, наскільки швидкою і всеосяжною буде відмова від імпорту з Росії в майбутньому, оскільки такі країни, як Німеччина та Угорщина, які залежать від імпорту енергоносіїв із Росії, намагаються пом'якшити пропозиції. Тому заборона на нафту, швидше за все, буде розрізняти різні сорти російської нафти та спосіб їх доставки — морським шляхом або трубопроводом.

Один із дипломатів ЄС розповів, що вони очікують, що наступний пакет санкцій буде представлений країнам ЄС уже в понеділок, після чого посли ЄС зможуть обговорити його протягом тижня і, можливо, прийняти до п'ятниці. Натомість інші співрозмовники стверджують, що офіційного рішення про терміни від Європейської комісії поки не прийнято, хоча всі вони очікують на санкційну ініціативу на початку тижня.

Нагадаємо, через санкції, оголошені США, у Нідерландах визнали банкрутом "дочку" російського "Альфа-банку". Це перша фінустанова РФ, яка заявила про банкрутство.

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