ЄС погодив 500 млн допомоги Україні на важке озброєння, але не зміг домовитися щодо запровадження санкцій проти РФ

ЄС погодив 500 млн допомоги Україні на важке озброєння, але не зміг домовитися щодо запровадження санкцій проти РФ

У понеділок, 16 травня, міністри закордонних справ ЄС розглядали шостий санкційний пакет проти РФ, до якого входить нафтове ембарго, та військову допомогу Україні.

Очільники МЗС країн-членів ЄС не досягли угоди щодо шостого пакету санкцій проти Росії.

Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель під час пресконференції, передає The Guardian.

Борель зазначив, що не може сказати, скільки часу займе обговорення нафтового ембарго, аби досягнути успішного результату. Він додав, що глави МЗС країн ЄС не обговорювали питання компенсації окремим членам відмови від російської нафти, про що заявляв міністр закордонних справ Угорщини.

Водночас, за словами Борреля, міністри ухвалили рішення про виділення Україні ще 500 мільйонів євро на закупівлю зброї, що складає загальну суму до 2 мільярдів євро. Кошти підуть на важке озброєння — бронетехніку, танки, важку артилерію, боєприпаси.

Варто зазначати, що Європейський Союз не може запровадити шостий санкційний пакет проти РФ, оскільки декілька країн - проти, зокрема Угорщина. Будапешт готовий розблокувати шостий пакет санкцій ЄС лише тоді, коли Єврокомісія виплатить інвестиційний план 15-18 млрд євро.

Українська делегація закликала обмежити ефір російським пропагандистам в ЄС

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