Сховали рештки немовляти на балконі: нові подробиці резонансного затримання українців у Польщі

У Польщі триває резонансне розслідування щодо двох громадян України, у яких на балконі знайшли рештки немовляти. Поліція припускає, що дитина могла народитися мертвою.

Про це пише польське видання onet.pl.

Рештки немовляти на балконі квартири у Гдині

У Польщі в місті Гдиня у п'яницю, 27 жовтня, на балконі квартири виявили останки немовляти. У вбивстві дитини запідозрили її ймовірних батьків - громадян України.

В неділю, 29 жовтня, 44-річній жінці та 43-річному чоловікові висунули обвинувачення у нарузі над тілом. Їм загрожує до 2 років позбавлення волі. Українці винними себе не вважають.

Дитина могла народитися мертвою

Прокурор Маріуш Душинський з Регіональної прокуратури у Гданську повідомив у неділю, що останки належать хлопчикові, який народився на 8 місяці вагітності. Розтин показує, що після народження хлопчик, ймовірно, не дихав або дихав дуже короткий час.

Прокурор додав, що у своєму попередньому висновку експерт не може підтвердити, чи народився новонароджений живим, оскільки для встановлення причини смерті необхідно спочатку провести гістопатологічні дослідження секцій внутрішніх органів, вилучених під час розтину. Тільки після цих результатів він зможе прокоментувати механізми і причину смерті.

Важливо, що під час огляду експерт не виявив травматичних змін в оболонках тіла, внутрішніх органах або у скелеті, тобто не знайшов у немовляти жодних ушкоджень, які б вказували на насильницьку смерть.

Українцям загрожує до 2 років позбавлення волі

Після отримання попереднього висновку про смерть немовляти прокуратура висунула звинувачення обом батькам у нарузі над трупом. Їм загрожує до 2 років позбавлення волі.

Українці перебувають під наглядом поліції і їм заборонено виїжджати з країни.

Нагадаємо, в Польщі на балконі поліція виявила останки новонародженої дитини.

Читайте також: