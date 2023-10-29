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Сховали рештки немовляти на балконі: у Польщі затримали українців

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Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Сховали рештки немовляти на балконі: у Польщі затримали українців

Поліція затримала підозрюваних українців

У Польщі на балконі поліція виявила останки новонародженої дитини. 

За попередньою інформацією, дитину народила 44-річна громадянка України, яку затримала поліція. 

Правоохоронці також затримали партнера жінки, 43-річного чоловіка, також українця. 

Про це інформує «Польське радіо». 

У Ґдині на балконі квартири знайшли останки новонародженої дитини.

«На місці проводилися заходи за участю судово-медичного експерта. У суботу проводився розтин. Від результатів розтину залежатимуть подальші дії прокуратури», — заявив прокурор Маріуш Душинський з окружної прокуратури Ґданська. 

Як повідомляє trojmiasto.pl, немовля лежало у мішку на балконі.

Нагадаємо, на Харківщині п’яна 27-річна жінка загубила свого дворічного сина

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Дата публікації
Перегляди
425
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