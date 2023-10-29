Сховали рештки немовляти на балконі: у Польщі затримали українців

У Польщі на балконі поліція виявила останки новонародженої дитини.

За попередньою інформацією, дитину народила 44-річна громадянка України, яку затримала поліція.

Правоохоронці також затримали партнера жінки, 43-річного чоловіка, також українця.

Про це інформує «Польське радіо».

У Ґдині на балконі квартири знайшли останки новонародженої дитини.

«На місці проводилися заходи за участю судово-медичного експерта. У суботу проводився розтин. Від результатів розтину залежатимуть подальші дії прокуратури», — заявив прокурор Маріуш Душинський з окружної прокуратури Ґданська.

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Як повідомляє trojmiasto.pl, немовля лежало у мішку на балконі.

Нагадаємо, на Харківщині п’яна 27-річна жінка загубила свого дворічного сина.