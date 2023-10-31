Сховався від куль трупами: історія 23-річного ізраїльтянина, який вижив після різанини ХАМАС

Хлопець потрапив під інтенсивний вогонь терористів дорогою на сумнозвісний тепер фестиваль Nova, на який ХАМАС здійснив напад.

23-річний ізраїльтянин Раз Пері, який страждає на онкологічне захворювання, їхав на фестиваль Nova в кібуц Реім, коли потрапив під вогонь бойовиків ХАМАС.

Історію його порятунку передає "Вести Ізраїль" із посиланням на Ynet.

Хлопець потрапив під інтенсивний вогонь терористів дорогою на фестиваль Nova, де 7 жовтня 2023 року ХАМАС убив сотні учасників, інших узяв у полон.

Він вискочив з машини і сховався в укритті разом із людьми, яких зустрів по дорозі. Через деякий час бойовики підійшли до сховища і помітили ізраїльтян, що ховаються там.

"Я побачив, як до сховища повільно просунули ствол автомата, помітивши який, одна з жінок серед нас перелякалася і закричала", – каже хлопець.

Він вступив у боротьбу зі озброєним ХАМАСівцем: "Я служив у бригаді "Кфір" і знав основи рукопашного бою. Я схопив терориста за мошонку — він зігнувся навпіл. Потім я вдарив його — він упав на коліна і почав стріляти. Я спробував вирвати. зброю, вчепився в автомат, але він витяг мене разом із нею назовні".

По Разу окрили вогонь, але все сталося як у кінофільмі: він упав назад і знову опинився в укритті, а всі кулі потрапили в бойовика.

Після цього решта бойовиків попрямувала у бік укриття, збираючись прикінчити всіх, хто там перебував.

"Троє з них зайшли всередину, кинули в нас 4 гранати. Я підлетів до двох хлопців, і ми накрили один одного. Гранати вибухнули. Один із хлопців, відчувши запах гару, вискочив з укриття, і його тут же застрелили. Одна граната впала біля мого живота, я швидко схопив її і викинув назовні, де вона вибухнула, – згадує хлопець.

Далі його поранили у живіт. Вкотре прикинувся мертвим і сховався під тілом убитої жінки, яку терористи застрелили поряд із укриттям. Його машину викрали, а до кібуца Мефалсім він, поранений, дістався палаючими полями.

"Дорогою звідти я став свідком нестерпно жахливих сцен. Напевно, так виглядає справжній апокаліпсис. Скрізь лежали обгорілі тіла, убиті діти. Мене вивозили звідти в броньованому амбулансі, стрілянина по якому не припинялася під час нашого руху по тій зоні. Після кількох операцій тепер на мене чекає тривала реабілітація, але головне – я живий, і це диво”, – підсумував він.

23-річний ізраїльтянин Раз Пері / Фото: vesty.co.il

Нагадаємо, що в Ізраїлі офіційно повідомили про смерть 22-річної Шані Лук – ізраїльтянки німецького походження, яку бойовики ХАМАС викрали та вивезли до Сектору Гази.

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