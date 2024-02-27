"Шовіністи не заслуговують на повагу": Орбан відмовився вшанувати пам'ять Навального

Угорський прем'єр подякував своїм соратникам за те, що вони "зберегли холоднокровність".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився вшанувати пам'ять російського опозиціонера Олексія Навального, який нещодавно помер у в'язниці.

Про це пише видання Telex.

Представник опозиції Бенце Тордаї ініціював хвилину мовчання, щоб вшанувати пам'ять Навального. Водночас керівна коаліція на чолі з Орбаном відмовилася вставати.

Згодом угорський прем'єр подякував своїм соратникам за те, що вони "зберегли холоднокровність".

"Шовіністи не заслуговують на повагу. І хто б не назвав грузин "гризунами" у грузино-російській війні, ми не станемо на його честь. Але в будь-якому разі, нехай він спочиває з миром", — сказав Орбан.

Зазначимо, Навальний 2008 року під час агресії РФ проти Грузії називав грузин "гризунами" після обстрілу Цхінвалі. Ба більше, він закликав "запулити ракетою" до їхнього штабу і депортувати грузинів з Росії. Однак згодом він кілька разів перепросив за свої слова.

Смерть Навального - що відомо

Нагадаємо, 16 лютого 47-річний російський опозиціонер раптово помер у колонії. Представники російського опозиціонера зробили офіційну заяву, що Навального вбили 16 лютого о 14:17 за місцевим часом. Його дружина Юлія Навальна повідомила, що знає, "через що конкретно Путін убив Олексія".

Тіло російського опозиціонера Олексія Навального, який загинув у колонії в Ямало-Ненецькому окрузі, віддали його матері, Людмилі Навальній.

Очільник ГУР Кирило Буданов назвав причину смерті російського опозиціонера Олексія Навального.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.