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Шойгу доповів диктатору Путіну про знищення корабля "Новочеркаськ" в Криму

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Олена КапнікОлена Капнік
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Шойгу доповів диктатору Путіну про знищення корабля "Новочеркаськ" в Криму

Володимир Путін і Сергій Шойгу. / Фото: Associated Press

В Москві говорять про пошкодження судна.

Російський міністр оборони Сергій Шойгу доповів президенту-диктатору Володимиру Путіну про ракетний удар ЗСУ по Феодосії та "пошкодження" корабля "Новочеркаськ".

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформують росЗМІ.

"Міністр оборони Шойгу доповів Володимиру Путіну про удар ЗСУ по Феодосії та пошкодження великого десантного корабля "Новочеркаськ", - заявив речник Кремля.

Нагадаємо, у Міноборони РФ відреагували на "бавовну" в Феодосії. Втім, там наголошують, що їхній великий десантний корабель "Новочеркаськ" отримав пошкодження під час атаки.

Президент Володимир Зеленський прокоментував знищення корабля "Новочеркаськ" у Феодосії. Глава держави також подякував українським захисникам за успішну роботу. 

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Дата публікації
Перегляди
1155
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