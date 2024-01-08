"Шойгу, Герасимов, де боєприпаси?": одна з російських ПВК може повторити долю "Вагнера"

Проєкт зі створення так званого "добровольчого корпусу" першого заступника ГРУ Володимира Алексєєва, який мав повністю витіснити та замінити ПВК "Вагнер", ризикує повторити долю дітища Євгена Пригожина. У підрозділах починають виникати проблеми із забезпеченням.

Про це повідомляє російський телеграм-канал "ВЧК-ОПГУ".

Історія має властивість повторюватися

Як зазначається, протягом останніх двох місяців утворилася гостра нестача пально-мастильних матеріалів практично у всіх підрозділах корпусу. Особливо гостро дефіцит позначається на тих підрозділах корпусу, що беруть участь у бойових діях у районі Бахмута та Авдіївки.

"Проблеми з перебоями забезпечення виникають попри те, що "Добровольчий корпус" було введено до організаційно-штатної структури ГРУ як окреме спеціальне управління при 462-му навчальному центрі спеціального призначення. Сам же Алексєєв, за словами джерела ВЧК-ОДПУ, запевняє своїх підлеглих, що ці "труднощі" мають тимчасовий характер і зумовлені тягарем з боку керівництва Міноборони", – зазначають у телеграм-каналі.

Здається, що десь ми вже таке чули? Ні, не здається, а таке справді вже було з Пригожиним та "вагнерівцями". Майже тими самими словами генерал Алексєєв заспокоював керівництво ПВК "Вагнер" у період, коли почали виникати перші проблеми у постачанні.

"У результаті потім Пригожин кричав "Шойгу, Герасимов, де, с**а, боєприпаси?". Закінчилося це походом ПВК "Вагнер" на Москву, а потім усуненням Пригожина шляхом підриву в літаку разом з усією "верхівкою" музикантів", – підсумовується у повідомленні.

Раніше Путін збрехав про статус найманців ПВК. Так, інструктор "Шторм-Z" викрив слова диктатора.

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