Цікаво, що представники двох тоталітарних країн обговорили "питання глобальної та регіональної безпеки".

Міністр оборони РФ Шойгу передав диктаторові Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ину лист від російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї, передають російські прапагандисти.

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Також, за даними Міністерства оборони країни-агресорки Р, під час переговорів із Кім Чен Ином представники двох тоталітарних країн обговорили "питання глобальної та регіональної безпеки".

Нагадаємо, російська й китайська делегації прибули до КНДР на урочистості з нагоди 70-ї річниці Корейської війни (йдеться про війну між Південною та Північною Кореєю - ред.) та боротьби проти Сполучених Штатів і їхніх союзників. Вони стали у Пхеньяні першими іноземними делегаціями від 2020 року.

Перед цим повідомляли, що російська делегація на чолі із міністром оборони Сергієм Шойгу прилетіла до Північної Кореї пізно ввечері 25 липня. Його зустріли у міжнародному аеропорту "Сунан". Там відбулася церемонія офіційної зустрічі російської делегації за участю роти Почесної варти Корейської Народної Армії. Шойгу зустрів міністр оборони КНДР генерал армії Кан Сун Нам привітав Шойгу.

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