Шойгу підписав наказ про нову хвилю мобілізації у РФ: скільки планують набрати

У Росії офіційно запустили процес нової так званої "часткової мобілізації", під час якої хочуть набрати на війну проти України додатково 200 тисяч осіб.

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Відповідник наказ вже підписав голова Міноборони РФ Сергій Шойгу, інформує OBOZREVATEL.

Згідно з опублікованим документом, російське Міноборони хоче залучити до служби в армії ще 200 тисяч осіб.

Вказану кількість осіб планують набрати протягом двох місяців. У наказі поставлене завдання виконати умови додаткової мобілізації до 1 листопада.

"Представникам військових комісаріатів суб'єктів РФ у взаємодії з представниками органів місцевого самоврядування організувати призов на військову службу в рамках часткової мобілізації 200 000 громадян, у термін не пізніше 01.11 2023 р.", – йдеться в наказі Шойгу.

Наказ набуде чинності 11 вересня, а підписаний був ще у понеділок, 4 серпня.

Наказ Шойгу про проведення мобілізації у РФ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники використовують "вибори" на окупованих територіях для мобілізації місцевого населення.

Крім того, ми раніше інформували, що Російські та Білоруські полігони можуть пропускати через себе максимум 100-115 тисяч осіб протягом двох місяців.

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