Шойгу підписав наказ про нову хвилю мобілізації у РФ: скільки планують набрати

Поставлене завдання виконати умови додаткової мобілізації до 1 листопада.
У Росії офіційно запустили процес нової так званої "часткової мобілізації", під час якої хочуть набрати на війну проти України додатково 200 тисяч осіб.
Відповідник наказ вже підписав голова Міноборони РФ Сергій Шойгу, інформує OBOZREVATEL.
Згідно з опублікованим документом, російське Міноборони хоче залучити до служби в армії ще 200 тисяч осіб.
Вказану кількість осіб планують набрати протягом двох місяців. У наказі поставлене завдання виконати умови додаткової мобілізації до 1 листопада.
"Представникам військових комісаріатів суб'єктів РФ у взаємодії з представниками органів місцевого самоврядування організувати призов на військову службу в рамках часткової мобілізації 200 000 громадян, у термін не пізніше 01.11 2023 р.", – йдеться в наказі Шойгу.
Наказ набуде чинності 11 вересня, а підписаний був ще у понеділок, 4 серпня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники використовують "вибори" на окупованих територіях для мобілізації місцевого населення.
Крім того, ми раніше інформували, що Російські та Білоруські полігони можуть пропускати через себе максимум 100-115 тисяч осіб протягом двох місяців.
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