Шойгу подарував Кім Чен Ину шапку-вушанку: диктатору сподобався головний убір

На світлині Кім Чен Ин, одягнений у шапку-вушанку, посміхаючись, тисне руку Шойгу.

Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу, найімовірніше, подарував диктатору Північної Кореї Кім Чен Ину шапку-вушанку.

Фотограцію лідера КНДР та російського міністра опублікувало Державне Центральне телеграфне агентство КНДР.

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На світлині Кім Чен Ин, одягнений у шапку-вушанку, посміхаючись, тисне руку Шойгу. Судячи із фото, подарунок лідеру КНДР сподобався.

Раніше повідомлялося, що під час візиту до Примор'я президент Північної Кореї отримав подарунки від міністра оборони Шойгу та від командувача дальньої авіації ВКС РФ Кобилаша.

Також припідніс подарунок "дорогому гостю" із тоталітарної країни і губернатор російського Примор'я Кожем'яко, який подарував Кім Чен Ину бронежилет та 6 дронів, вироблених у регіоні для так званої "СВО", тобто війни.

Як пишуть корейські ЗМІ, у відповідь лідер КНДР також передав для росіян "цінні" подарунки. Однак, які саме - невідомо.

Раніше в ISW оцінили, як поглиблення співпраці РФ та Китаю може вплинути на перебіг війни в Україні.

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