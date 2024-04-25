Шойгу погрожує Україні новою ракетою "аналагнєт": Світан оцінив, наскільки вони небезпечні

Комплекси ЗРК-500, якими Росія погрожує атакувати Україну, схожі на американський ЗРК Patriot, але із затримкою у часі на 40 років.

Таку думку висловив 24 Каналу розказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

За його словами, росіяни лише зараз вирішили розділити функції ЗРК. Є дві ракети: одна проти аероцілей та ще одна - проти балістики. Це все приблизно так, як у ЗРК Patriot.

"С-500 намагаються скопіювати механізм знищення – як це робить Patriot. Ракета з дальністю 500 кілометрів майже нереальна, адже по аеро, по балістичних цілях – доволі таки велика відстань", – наголосив Світан.

Він наголосив, що половина механізмів російського ЗРК С-400 "Тріумф" – це механізми С-300. Тобто вони модифікували ЗРК до певних дальностей, а також домалювали параметрів, яких не існує.

"Тут велике питання щодо тактико-технічних даних. Вони дійсно можуть бути такі "аналоговнєтні". ТТД завищені як завжди. Як і були свого часу завищені ТТД С-400 – це добре пофарбована С-300", - сказав Світан.

Нагадаємо, Росія погрожує "новою зброєю". Чи долетять ракети до Києва - читайте ТУТ.

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