Шойгу пообіцяв окупантам виправити ситуацію зі снарядним голодом

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу зібрав нараду у штабі об'єднаного угруповання російських військ, яка стосувалася проблем зі снарядами для окупантів на фронті.

Шойгу заявив, що Росія нібито вже вживає необхідних заходів щодо нарощування боєприпасів, і зараз кількість забезпечення "вже зросла кратно".

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Ватажок окупантів зазначив, що "обсяги поставок найбільш затребуваних боєприпасів визначено", і зараз вже "вживають необхідних заходів щодо їх нарощування".

Водночас "кількість продукції, що випускається для забезпечення військ, зросла кратно". Шойгу зауважив, що йдеться і про звичайні, і про "високоточні типи засобів ураження".

За словами російського міністра оборони, це дасть змогу "виконувати поставлені Путіним завдання" на війні.

Нагадаємо, для російських військ, що діють на Донецькому напрямку, встановили ліміт використання боєприпасів. Окупанти відчувають їхню нестачу.

Читайте також: