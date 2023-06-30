Шойгу проти Пригожина: на окупованих територіях “вагнерівців” знищують — ЦПД

Із найманців приватної армії ватажка ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина формують штурмові загони “смертників” та відправляють їх відбивати втрачені росіянами позиції.

На тимчасово окупованих територіях Донецької і Запорізької областей розпочалася фізична ліквідація найманців ПВК “Вагнер”. Такий наказ віддав міністр оборони РФ Сергій Шойгу наступного дня після невдалого “бунту Пригожина” — 25 червня.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України.

Зазначається, що з них створюють окремі штурмові загони “смертників” і відправляють відбивати втрачені росіянами позиції.

“Навіть якщо штурми були вдалими, ці позиції “накривають” з артилерії російської армії. За попередніми даними, тільки за дві доби втрати від такого “підходу” перевищили 50 людей”, - інформує ЦПД.

За оцінками західних розвідок, з Пригожиним до Білорусі відбуло не більше тисячі “вагнерівців”. Усіх інших змушують укладати контракти з міністерством оборони держави-агресорки.

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Така "зачистка" найманців ПВК “Вагнер”, повідомляє ЦПД, супроводжується намірами Кремля взяти під контроль “імперію Пригожина” в Африці та на Близькому Сході. З цією метою армійське керівництво держави-агресорки прагне провести “ребрендинг” компанії та призначити для неї нових керівників.

“Представники російського МЗС уже попередили лідерів африканських країн, що ПВК “Вагнер” продовжить свою діяльність, але під новим керівництвом”, - заявили у ЦПД.

Як стало відомо, один із заступників міністра закордонних справ РФ особисто заявив президенту Сирії Башару Асаду, що підрозділи ПВК більше не діятимуть самостійно.

“Ба більше, за наявною інформацією, російська воєнна поліція затримала главу відділення ПВК “Вагнер” у Ес-Сувейді, що на півдні Сирії, та трьох високопоставлених командирів ПВК на авіабазі Хмеймім”, - зазначили у ЦПД.

Наразі невідомо, чи втратить Пригожин контроль над своєю армією найманців остаточно, чи його боротьба за владу перейде на новий рівень.

Нагадаємо, у Лівії невідомі безпілотники здійснили атаку на авіабазу Аль-Харруба, яка розташована за 150 км на південний захід від міста Бенгазі та яку використовують найманці російського воєнізованого угруповання ПВК “Вагнер”.

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