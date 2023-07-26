Шойгу провів перемовини із колегою-диктатором: про що домовилися РФ та Північна Корея

За словами Шойгу, від з перших хвилин перебування у Північній Кореї він "відчув турботу та увагу" диктаторської держави.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів переговори з північнокорейським колегою Кан Сун Намом під час візиту до тоталітарної КНДР.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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Шойгу подякув Пхеньяну за запрошення до столиці "дружньої країни". За його словами, від з перших хвилин він "відчув турботу та увагу" диктаторської держави.

"Радий зустрічі та знайомству з вами. З вдячністю скористався вашим запрошенням відвідати Пхеньян – столицю дружньої держави. Вдячний корейським друзям за запропоновану насичену програму. З перших хвилин відчув вашу турботу та вашу увагу. Можливо не тільки активно попрацювати, а й дізнатися багато цікавого про КНДР, вашу культуру, традиції та пам'ятки", – заявив міністр.

Також російський міністр Шойгу також висловив сподівання, що переговори сприятимуть зміцненню взаємодії із Північною Кореєю у сфері оборони.

Нагадаємо, ввечері 25 липня міністр оборони РФ Сергій Шойгу прибув із військовою делегацією до диктаторської країни Північної Кореї (КНДР). У нього були запланавані переговори із міністр оборони КНДР генерал армії Кан Сун Намом.

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