Шойгу вперше прокоментував "похід" Пригожина на Москву після тривалої паузи

Сергій Шойгу прокоментував бунт власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу через понад тиждень вперше прокоментував бунт власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який розпочався ввечері 23 червня.
Заяву Шойгу цитують пропагандистські ЗМІ РФ.
"Спроба заколоту в РФ 23-25 червня провалилася насамперед завдяки вірності ВС присязі і військовому обов'язку", - заявив Шойгу.
Міністр оборони РФ також стверджує, що провокація Пригожина не вплинула на дії окупантів в Україні.
Нагадаємо, у ніч проти 24 червня Євген Пригожин заявив, що його бойовики йдуть на Москву "за головами" військового керівництва країни. Вони спочатку захопили усі військові об'єкти у Ростові та Воронежі та продовжили рух на Москву. Проте згодом Пригожин заявив, що йому вдалось домовитися з керівництво РФ та "не допустити кровопролиття".
За словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, найбільше від заколоту Пригожина у РФ виграв саме Сергій Шойгу.
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