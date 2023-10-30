Шойгу заговорив про "готовність до переговорів" — Портников пояснив справжню мету керівницва РФ

Такої конкретизації бажань від високого представника російського керівництва не було вже давно. І це ще раз свідчить про певну зміну уявлення про те, як можуть розвиватися події, серед кремлівських керівників.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу зробив заяву, що його країна готова до так званих "політичних дискусій із постконфліктного врегулювання української кризи і подальшого співіснування із Заходом" під час виступу на 10-му форумі "Сяншань" у Пекіні. Політичний експерт і журналіст Віталій Портников розшифрував справжні наміри очільника Міноборони.

Про це експерт розповів на своєму Youtube-каналі.

Портников нагадав, що Шойгу під час свого виступу підкреслив готовність до політичних дискусій на реалістичних засадах РФ на випадок створення необхідних умов.

"В цьому заклику не просто містяться слова про те, що РФ готова до перемовин з Україною на тих умовах, які висуваються Путіним та іншими представниками російського політичного керівництва. Це ще заклик до врегулювання стосунків із Заходом. Фактичне визнання того, що без цього врегулювання безпека неможлива як для західних країн, так і для самої РФ", — вважає Портников.

Журналіст також перелічив цілі та мотиви такої заяви Шойгу.

Мотив перший

Як пояснив журналіст, заяву зроблено в Пекіні. Причому після переговорів міністра оборони РФ із заступником голови Центральної воєнної ради КНР Чжаном Юся. Зазначимо, що головою цієї ради є Сі Цзіньпін.

"Зараз іде інтенсивна підготовка до візиту Сі до США. Ймовірно, голова КНР зацікавлений у тому, щоб він мав можливість обговирити з Джо Байденом параметри збільшення безпеки у світі. Для цього потрібно, щоб і РФ виступала з миролюбними пропозиціями. Щоб голова КНР дав зрозуміти Байдену, що у Кремлі не проти врегулювання взаємин із цивілізованим світом. І що це врегулювання взаємин також може бути пов'язане із бажанням якщо не закінчити, то призупинити російсько-українську війну", — пояснив експерт.

Другий мотив

Портников припускає, що заява Шойгу в Пекіні продиктована розумінням того очевидного факту, що сил для завоювання територій України і приєднання до РФ як такої або до сфери безпеки РФ у сучасної Росії просто немає.

"Навіть якщо залишати цю мету як стратегічно важливу для президентства Путіна, потрібен час, щоб накопичити нові сили, знайти нових союзників, нову техніку тощо для інтенсивних бойових дій на території України і не тільки, а ще й інших колишніх радянских республік. Таких можливостей у РФ немає. З цієї точки зору війну також потрібно призупиняти, але для цього потрібен переговорний процес не з Україною, а із Заходом, тому що тільки він може гарантувати РФ нейтральний статус сусідньої держави", — пояснив Портников.

Тож, за словами журналіста, завдання Шойгу принаймні перевірити, як у цивілізованому світі поставляться до його пропозицій переговорів.

Третя обставина

Не відкидає аналітик і реальне відзеркалення конфліктів у самому керівництві РФ.

Також важливо, на його думку, що для Росії завжди потрібно мати вигляд країни, яка прагне миру на міжнародних конференціях. Навіть якщо за цими намірами немає якихось реалістичних дій і рішень.

Нагадаємо, що міністр оборони країни-агресорки Росії Сергій Шойгу на X Сяншанському безпековому форумі в Пекіні також заявив, що Захід нібито може спровокувати пряме військове зіткнення ядерних держав, підтримуючи Україну у протистоянні з РФ.

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